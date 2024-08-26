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Водители устроили драку прямо на дороге в Павлодаре

Водители устроили драку прямо на дороге в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 16:45 Фото: unsplash
Жители Павлодара стали свидетелями ожесточенной драки между водителями, сообщает Zakon.kz.

На проспекте Назарбаева в центре города произошел конфликт между водителями эвакуатора и легкового автомобиля, который перерос в драку прямо на проезжей части. Инцидент был зафиксирован очевидцами на видео и вскоре появился в соцсетях.

Мужчины вышли из своих машин и начали обмениваться ударами, пока другие водители ждали сигнала светофора. В какой-то момент один из участников потасовки споткнулся, после чего его оппонент повалил его на землю. В разгар драки третий мужчина попытался разнять дерущихся.

"Участники конфликта установлены. По факту мелкого хулиганства возбуждено административное производство. Материал направлен в суд", – сообщили журналисту Zakon.kz в ДП города Павлодара.

Ранее, 25 августа, на дороге в Алматы произошел конфликт между двумя водителями, который закончился избиением и уголовным делом.

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