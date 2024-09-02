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В Караганде инициатора массового ДТП со смертельным исходом поместили в изолятор

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 04:00 Фото: Zakon.kz
2 сентября 55-летний водитель автомобиля Lexus, бизнесмен в сфере машиностроения Сергей Камаев был помещен в изолятор, сообщает Zakon.kz.

В своих показаниях мужчина ссылается на неисправность авто. Для проверки всех доводов, дознаватель назначит автотехническую экспертизу. В случае, если следственный судья выдаст санкцию "содержание под стражей", то в камере нарушитель ПДД пробудет до суда.

Начальник управления дознания Департамента полиции Карагандинской области Азамат Ахметов заявил, что дело находится на личном контроле руководства департамента полиции.

Мы сообщали об этом страшном массовом ДТП в Караганде, в результате которого погиб человек.

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