Кинологи с собаками обыскивали самолет в аэропорту Алматы

В Алматы из-за шутки пассажира пришлось обыскивать самолет, сообщает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях.

"Самолет на видео должен был вылететь из Алматы в Уральск 1 сентября. И вылетел бы вовремя, если бы не бомбическая шутка парня на борту. Стюардесса ее услышала и вызвала спецслужбы. Ничего взрывчатого не нашли, но шутника все равно высадили с рейса. Остальные пассажиры ждали больше часа, пока все уладят", – указано в описании.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте прокомментировали инцидент.

"По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование. Другая информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – говорится в сообщении.

Похожий случай произошел в Атырау. Там 2 сентября 2024 года "заминировали" две школы.