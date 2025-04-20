Подросток пошутил о "бомбе" в аэропорту Алматы

Шутка подростка обернулась проверкой самолета и задержкой рейса в алматинском аэропорту, сообщает Zakon.kz.

О недавно произошедшем инциденте рассказали в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом: один из подростков в шутку сообщил, что у его друга в рюкзаке находится взрывное устройство. В результате был задействован план по проверке воздушного судна и всех пассажиров, что повлекло за собой задержку рейса и временное ограничение полетов.

"Подобные высказывания, даже произнесенные в шутку, воспринимаются как потенциальная угроза безопасности и влекут за собой соответствующую проверку, а в ряде случаев – привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – говорится в сообщении штаба по борьбе с терроризмом.

В ведомстве попросили граждан проявлять ответственность и воздерживаться от употребления слов и выражений, связанных с угрозами, оружием, взрывными устройствами и иными потенциально опасными темами в зоне досмотра и на борту воздушного судна.

"Такие "шутки" неуместны и могут повлечь за собой серьезные правовые последствия. Настоятельно рекомендуем разъяснять это подрастающему поколению и быть внимательными к своему поведению в местах массового пребывания людей", – АГОШ по борьбе с терроризмом.

Как наказали пошутившего подростка, в штабе не сообщили.

7 марта 2025 года мужчина с ножом взял в заложники девушку в аэропорту Алматы. Ее спас прохожий по имени Муса Абдраимов, который сопровождал знакомого в воздушной гавани. 8 марта в Алматы ему по поручению Касым-Жомарта Токаева вручили награду.