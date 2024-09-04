Школьник дважды "минировал" лицей в Караганде из-за нежелания учиться

В Караганде завели уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который дважды анонимно сообщил ложную информацию о заложенных взрывных устройствах в школе-лицее имени Ы. Алтынсарина, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области, инциденты произошли 2 и 3 сентября: в департамент по чрезвычайным ситуациям поступали звонки от неизвестного, представлявшегося учеником одной из школ города.

"В ходе проверок сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились. После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Карагандинской области установили, что к лжеминированиям причастен ученик школы-лицея, который признался в содеянном", – сказано в сообщении.

Объяснил свои действия школьник нежеланием ходить на уроки.

Родители школьника привлечены к административной ответственности за невыполнение обязательств по воспитанию детей. Следственные действия продолжаются.

Похожий случай произошел в Атырау. Там 2 сентября 2024 года "заминировали" две школы.

