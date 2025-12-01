#АЭС в Казахстане
Общество

Восьмиклассник дважды устроил хаос в школе Астаны

парень говорит по телефону, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 14:17 Фото: pixabay
В Астане за короткий период времени учеников и учителей одной школы дважды эвакуировали из-за ложного сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 1 декабря 2025 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы, сначала сообщение поступило через звонок с роботизированным голосом, спустя два дня – на личный номер директора школы.

"В обоих случаях экстренные службы провели эвакуацию и обследование здания, угрозы не подтвердились. Установлено, что сообщения инициировал ученик 8-го класса. Подросток увидел в социальной сети предложение за плату отправлять ложные сведения, предоставил доступ к своему телефону и таким образом попытался сорвать учебный процесс", – сказано в сообщении ДП.

По данному факту возбудили уголовное дело, родителей несовершеннолетнего привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Школьника поставили на учет в органах внутренних дел.

Полиция напоминает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет серьезную уголовную ответственность и обязанность возместить материальный ущерб.

25 ноября 2025 года в полиции рассказали о задержании несовершеннолетнего в России, распространявшего ложные сведения об акте терроризма в Казахстане.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
