Казахстанец заработал более 2 млрд тенге на криптовалюте и сел на длительный срок

В Костанае осудили мужчину, который почти 2,5 года занимался оборотом необеспеченных цифровых активов (запрещенный вид предпринимательства), сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что подсудимый через сайт покупал/продавал криптовалюту Bitcoin, Litecoin, Еthereum.

"От реализации незаконного оборота и обмена безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payеer, ADVCASH Qiwi, "Золотая Корона", Contact, VISA/Mastercard подсудимым получен незаконный доход. Объем дохода составил более 2 млрд тенге. В дальнейшем подсудимый легализовал их путем приобретения недвижимого имущества и дальнейшей его реализации и сдачи в аренду", – сообщили в суде.

Подсудимый вину и гражданский иск не признал.

Решением суда подсудимый признан виновным в легализации денег, полученных преступным путем, и в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

С осужденного в доход государства взысканы более 2 млрд тенге дохода, полученного в результате преступной деятельности.

Он был взят под стражу в зале суда.

Ранее в Астане вынесли приговор мужчине, который заработал аналогичным способом более 600 млн тенге – его посадили на два года.