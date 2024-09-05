На три дня застряли в водной ловушке туристы в ВКО
Фото: primeminister.kz
Две семейные пары провели в плену водной стихии в Восточно-Казахстанской области три дня, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МВД Казахстана, четырех взрослых и двух детей с помощью дрона обнаружили сотрудники Глубоковского отдела полиции, аппарата ДП ВКО и спасатели.
"Мы поехали отдыхать и оказались в водяном капкане: река поднялась. На протяжении трех дней мы не могли пересечь эту реку и выбраться. Состояние здоровья моей семьи хорошее, с нами ничего не произошло", – рассказал один из туристов.
Фото: пресс-служба МВД РК
Мужчина поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках. Благодаря слаженным действиям и приложенным усилиям сейчас жизни и здоровью взрослых и детей ничего не угрожает.
В Уральске 4 сентября спасатели помогли попавшей в беду 90-летней бабушке.
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