Два дня провел американский турист в ловушке за водопадом

46-летний турист Райан Уордвелл два дня провел в ловушке на мокрых камнях за водопадом в США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Post, мужчина спускался на веревке по отвесной скале рядом с горным водопадом "Семь чашек" на реке Керн в Калифорнии. Во время экстремального спуска мужчина угодил в стремительный поток воды. На следующий день путешественника объявили пропавшим без вести, его автомобиль остался на парковке природного парка.

Искали туриста два дня. Обнаружить его удалось благодаря дрону и инфракрасному датчику. Мужчина был в сознании, но ослаблен. Уордвелл поделился, что ранее он уже несколько раз спускался с горы рядом с этим водопадом.

Издание уточняет, что Уордвелл получил несерьезные травмы и пытался самостоятельно преодолеть бурный поток воды, но потерпел неудачу.

"У него не было возможности там согреться или высохнуть. Условия были просто ужасными", – рассказал сотрудник правоохранительных органов округа Туларе Кевин Кеммерлинг.

