В Уральске спасатели помогли попавшей в беду 90-лейтней бабушке

Фото: скриншот видео

4 сентября в Уральске житель многоквартирного дома обратился за помощью к спасателям в связи с тем, что бабушка осталась взаперти внутри квартиры, сообщает Zakon.kz.

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