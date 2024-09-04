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В Уральске спасатели помогли попавшей в беду 90-лейтней бабушке

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 00:37 Фото: скриншот видео
4 сентября в Уральске житель многоквартирного дома обратился за помощью к спасателям в связи с тем, что бабушка осталась взаперти внутри квартиры, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС своевременно прибыли на место происшествия и с помощью молотка и зубилы открыли дверь.

"Установлено, что из-за сломанного замка входной двери бабушка 1934 года не могла выйти. В медицинской помощи она не нуждалась. На видео бабушка мило поблагодарила спасателей", – рассказали в министерстве.


Ранее сообщалось, что двухэтажная сауна вспыхнула в Уральске. Огнеборцам удалось остановить пожар на территории в 150 кв. м.

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