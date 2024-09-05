Ученики начальных классов сельской школы вынуждены учиться в детсаду в Костанайской области

На делающего ремонт в сельской школе подрядчика подадут в суд в Костанайской области. Ремонтные работы планируют завершить к 15 октября. Они ведутся с отставанием от графика, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о капитальном ремонте здания Новонежинской общеобразовательной школы имени Кенжетаева в селе Новонежинка Аулиекольского района.

Как пишет информационный портал "Алау", подрядчику неоднократно направлялись претензии о необходимости ускорения темпов работ.

Ежедневно с 1 сентября начисляется пеня и подготавливаются материалы в суд для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Пока ведутся разбирательства с подрядчиком, ученики постарше вынуждены ютиться в одном крыле здания, а младшеклассники и вовсе занимаются в соседнем детском саду. Для безопасности детей организовано постоянное дежурство участкового и сотрудников управления образования.

Ранее сообщалось, что в Астане 1 сентября 2024 года прошла линейка в новой школе №96, которая была построена на деньги, изъятые у коррупционеров.

