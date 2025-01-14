Грузовик из Беларуси перевернулся в ЗКО: предотвращена утечка опасного химвещества
Фото: МЧС РК
В районе Байтерек Западно-Казахстанской области 14 января удалось предотвратить утечку тетрагидрофурана после ДТП с участием грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Пр данным МЧС РК, инцидент произошел с грузовиком, следовавшим из Беларуси и перевозившим 21 тонну химического вещества. Транспортное средство съехало в кювет, в результате чего несколько емкостей с веществом опрокинулись. Однако розлива жидкости удалось избежать.
"Сотрудники ДЧС ЗКО проверили возможные риски утечки и угрозу для населения и окружающей среды. Радиационно-химическая служба измерила его концентрацию в воздухе. Угрозы не обнаружено.", — говорится в сообщении.
Водителю оказали помощь в обеспечении безопасной погрузки и продолжении транспортировки груза.
Ранее сообщалось о другой аварии. Мощное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы.
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