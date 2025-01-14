Грузовик из Беларуси перевернулся в ЗКО: предотвращена утечка опасного химвещества

В районе Байтерек Западно-Казахстанской области 14 января удалось предотвратить утечку тетрагидрофурана после ДТП с участием грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Пр данным МЧС РК, инцидент произошел с грузовиком, следовавшим из Беларуси и перевозившим 21 тонну химического вещества. Транспортное средство съехало в кювет, в результате чего несколько емкостей с веществом опрокинулись. Однако розлива жидкости удалось избежать.

"Сотрудники ДЧС ЗКО проверили возможные риски утечки и угрозу для населения и окружающей среды. Радиационно-химическая служба измерила его концентрацию в воздухе. Угрозы не обнаружено.", — говорится в сообщении.

Водителю оказали помощь в обеспечении безопасной погрузки и продолжении транспортировки груза.

Ранее сообщалось о другой аварии. Мощное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы.

