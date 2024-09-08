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Двухлетняя девочка упала в трехметровую яму в Атырауской области

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 16:42 Фото: Zakon.kz
Двухлетняя девочка упала в трехметровую яму в поселке Индербор Атырауской области. По счастливой случайности она не пострадала и отделалась лишь испугом, сообщает Zakon.kz.

Ребенка вытащили спасатели. На помощь малышке пришел водитель МЧС Нурлыбек Саламатов.

"Прибыв на место происшествия со своими коллегами, он действовал самоотверженно и смело. Пока его удерживали другие спасатели, Нурлыбек дотянулся до малышки и вытащил ее", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Девочка в медицинской помощи не нуждалась, ее передали родителям.


В МЧС отметили, что такие непростые спасательные операции, когда время идет на секунды, сотрудники службы ЧС проводят часто и в очередной раз попросили взрослых не оставлять детей без присмотра.

Ранее спасатели освободили от кольца женщину в Караганде. Она не смогла снять украшение самостоятельно и обратилась за помощью. 

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