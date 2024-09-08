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Законодательство РК

Жительница Караганды стала заложницей обручального кольца

кольцо, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 12:20 Фото: pixabay
В Караганде на помощь женщине, которая не смогла снять кольцо, пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Палец распух до такой степени, что избавиться от украшения самостоятельно 51-летняя горожанка не смогла и обратилась в МЧС.

Снимать кольцо пришлось с помощью слесарного инструмента. Для того, чтобы это сделать и не повредить руку, потребовалась ювелирная точность, но совсем немного времени.

кольцо, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 12:20

Фото: МЧС РК

кольцо, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 12:20

Фото: МЧС РК

Ранее подобную операцию спасателям пришлось провести для жителя Астаны, который тоже не смог самостоятельно снять кольцо с распухшего пальца.

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