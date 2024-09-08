Жительница Караганды стала заложницей обручального кольца

В Караганде на помощь женщине, которая не смогла снять кольцо, пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Палец распух до такой степени, что избавиться от украшения самостоятельно 51-летняя горожанка не смогла и обратилась в МЧС.

Снимать кольцо пришлось с помощью слесарного инструмента. Для того, чтобы это сделать и не повредить руку, потребовалась ювелирная точность, но совсем немного времени.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Ранее подобную операцию спасателям пришлось провести для жителя Астаны, который тоже не смог самостоятельно снять кольцо с распухшего пальца.