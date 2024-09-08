Жительница Караганды стала заложницей обручального кольца
Фото: pixabay
В Караганде на помощь женщине, которая не смогла снять кольцо, пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.
Палец распух до такой степени, что избавиться от украшения самостоятельно 51-летняя горожанка не смогла и обратилась в МЧС.
Снимать кольцо пришлось с помощью слесарного инструмента. Для того, чтобы это сделать и не повредить руку, потребовалась ювелирная точность, но совсем немного времени.
Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК
Ранее подобную операцию спасателям пришлось провести для жителя Астаны, который тоже не смог самостоятельно снять кольцо с распухшего пальца.
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