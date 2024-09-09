Житель Хромтау получил ожог спины из-за непотушенной сигареты

9 сентября 63-летний мужчина получил термический ожог спины второй степени, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, пожар случился на четвертом этаже многоквартирного дома по ул. Ауезова в городе Хромтау. В квартире загорелся матрац, который удалось потушить до прибытия пожарных подразделений.

Пострадавший был доставлен в больницу, а после обследования отпущен домой. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Днями ранее крупный пожар разгорелся в Алматинской области.