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Житель Хромтау получил ожог спины из-за непотушенной сигареты

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фельдшер, врач, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 08:49 Фото: primeminister.kz
9 сентября 63-летний мужчина получил термический ожог спины второй степени, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, пожар случился на четвертом этаже многоквартирного дома по ул. Ауезова в городе Хромтау. В квартире загорелся матрац, который удалось потушить до прибытия пожарных подразделений.

Пострадавший был доставлен в больницу, а после обследования отпущен домой. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Днями ранее крупный пожар разгорелся в Алматинской области.

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