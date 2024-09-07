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Крупный пожар разгорелся в Алматинской области

пожар в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 00:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
7 сентября в селе Кызыл Кайрат Талгарского района Алматинской области загорелись кровли частного жилого дома и хозяйственной постройки, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил площадь в 168 кв. м. Отмечается, что пожар уже потушен.

"Пострадавших нет. МЧС просит граждан своевременно соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара!", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что момент взрыва мусоровоза попал на видео в Мангистауской области.

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мусоровоз, пожар
Момент взрыва мусоровоза попал на видео в Мангистауской области
Елена Беляева
МЧС РК Алматинская область Пожар 2024 год Спасатели
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