Крупный пожар разгорелся в Алматинской области

7 сентября в селе Кызыл Кайрат Талгарского района Алматинской области загорелись кровли частного жилого дома и хозяйственной постройки, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил площадь в 168 кв. м. Отмечается, что пожар уже потушен.

"Пострадавших нет. МЧС просит граждан своевременно соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара!", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что момент взрыва мусоровоза попал на видео в Мангистауской области.