Восьмилетнего мальчика с признаками горной болезни эвакуировали с пика Букреева

Алматинские спасатели провели операцию по эвакуации восьмилетнего ребенка с пика Букреева, сообщает Zakon.kz.

У мальчика, который совершал восхождение вместе с родителями, а также еще двумя детьми, появились симптомы горной болезни.

"Для проведения поисково-спасательной операции оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК незамедлительно отправилась в путь. Преодолев труднодоступный участок Бутаковского ущелья, спасатели продолжили подъем в горной местности пешим порядком, направляясь к координатам, переданным ранее", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Туристов обнаружили на маршруте, ребенок спал и находился в удовлетворительном состоянии. Спасатели спустили его вниз в сопровождении одного из взрослых участников группы.

Ранее в Талгарском районе Алматинской области, в ущелье Маралсай, 39-летняя туристка по неосторожности упала в обрыв и не смогла самостоятельно выбраться. Ей потребовалась помощь спасателей.