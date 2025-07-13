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Происшествия

Восьмилетнего мальчика с признаками горной болезни эвакуировали с пика Букреева

туризм, природа, горы, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 10:29 Фото: pixabay
Алматинские спасатели провели операцию по эвакуации восьмилетнего ребенка с пика Букреева, сообщает Zakon.kz.

У мальчика, который совершал восхождение вместе с родителями, а также еще двумя детьми, появились симптомы горной болезни.

"Для проведения поисково-спасательной операции оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК незамедлительно отправилась в путь. Преодолев труднодоступный участок Бутаковского ущелья, спасатели продолжили подъем в горной местности пешим порядком, направляясь к координатам, переданным ранее", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Туристов обнаружили на маршруте, ребенок спал и находился в удовлетворительном состоянии. Спасатели спустили его вниз в сопровождении одного из взрослых участников группы.

Ранее в Талгарском районе Алматинской области, в ущелье Маралсай, 39-летняя туристка по неосторожности упала в обрыв и не смогла самостоятельно выбраться. Ей потребовалась помощь спасателей.

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Андрей Дюсупов
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