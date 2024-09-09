Внедорожник на большой скорости сбил ребенка в одном из дворов Алматы
Фото: Zakon.kz
В Сети распространяются кадры, на которых запечатлен момент, как внедорожник на большой скорости сбивает ребенка на велосипеде в одном из дворов Алматы, сообщает Zakon.kz.
Эту информацию прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции города Алматы.
В ведомстве сообщили, что по факту ДТП Управлением полиции Бостандыкского района проводится расследование.
"К водителю будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы водитель скорой помощи сбил пожилую женщину.
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