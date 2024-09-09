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Внедорожник на большой скорости сбил ребенка в одном из дворов Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 19:32 Фото: Zakon.kz
В Сети распространяются кадры, на которых запечатлен момент, как внедорожник на большой скорости сбивает ребенка на велосипеде в одном из дворов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции города Алматы. 

В ведомстве сообщили, что по факту ДТП Управлением полиции Бостандыкского района проводится расследование.


"К водителю будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы водитель скорой помощи сбил пожилую женщину

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