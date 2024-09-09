Три пассажира пострадали в ночном ДТП в Алматы
По информации собственного корреспондента Zakon.kz, автомобиль Toyota Camry двигался в западном направлении по улице Аль-Фараби.
Фото: Zakon.kz
Дорога была мокрая из-за дождя. По всей видимости, водитель не соблюдал скоростной режим и сразу за речкой Весновкой не справился с управлением.
Фото: Zakon.kz
В результате этого Toyota Camry вылетел с дороги, перепрыгнул через бордюр и столкнулся с патчем уличного освещения.
Фото: Zakon.kz
Далее автомобиль вылетел на тротуар и ударился о бетонное ограждение.
После этого автомобиль опрокинулся на бок и упал на тротуар.
Фото: Zakon.kz
Таким образом, автомобиль занесло снова и он ударился об опору рекламного щита, попутно повредив трубу системы полива.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте ДТП ждут сотрудников полиции. Опергруппа будет заниматься оформлением этого ДТП.
Фото: Zakon.kz
Известно, что в результате аварии пострадали трое пассажиров Toyota Camry, подростки 18-ти лет.
Фото: Zakon.kz
Водитель машины сейчас находится в патрульном экипаже, а пострадавшие в больнице.
Фото: Zakon.kz
Ранее внедорожник на большой скорости сбил ребенка в одном из дворов Алматы.