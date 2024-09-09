Три пассажира пострадали в ночном ДТП в Алматы

Ночью 10 сентября 2024 года в Алматы по улице Аль-Фараби в районе речки Весновки произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

По информации собственного корреспондента Zakon.kz, автомобиль Toyota Camry двигался в западном направлении по улице Аль-Фараби.

Фото: Zakon.kz

Дорога была мокрая из-за дождя. По всей видимости, водитель не соблюдал скоростной режим и сразу за речкой Весновкой не справился с управлением.

Фото: Zakon.kz

В результате этого Toyota Camry вылетел с дороги, перепрыгнул через бордюр и столкнулся с патчем уличного освещения.

Фото: Zakon.kz

Далее автомобиль вылетел на тротуар и ударился о бетонное ограждение.

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После этого автомобиль опрокинулся на бок и упал на тротуар.

Фото: Zakon.kz

Таким образом, автомобиль занесло снова и он ударился об опору рекламного щита, попутно повредив трубу системы полива.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте ДТП ждут сотрудников полиции. Опергруппа будет заниматься оформлением этого ДТП.

Фото: Zakon.kz

Известно, что в результате аварии пострадали трое пассажиров Toyota Camry, подростки 18-ти лет.

Фото: Zakon.kz

Водитель машины сейчас находится в патрульном экипаже, а пострадавшие в больнице.

Фото: Zakon.kz

Ранее внедорожник на большой скорости сбил ребенка в одном из дворов Алматы.

