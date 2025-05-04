Ночная гонка привела к массовому ДТП в Алматы – очевидцы
По словам очевидцев, два автомобиля – Hyundai Avante и Chevrolet Onix, за рулем которых были молодые парни, "байговали" между собой, двигаясь по Аль-Фараби в восточном направлении.
Подъезжая к Восточной объездной дороге водитель Hyundai при маневрировании врезался в попутно следовавший автомобиль Toyota Mark.
Фото: Zakon.kz
От удара Toyota отбросило в сторону, где автомобиль ударил выезжающий на Аль-Фараби Toyota LandCruiser.
Фото: Zakon.kz
Параллельно с этим Hyundai врезался в своего "собрата-гонщика".
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности в массовом ДТП никто не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Все его участники отделались легкими ушибами.
Фото: Zakon.kz
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Ранее автомобиль вспыхнул во дворе жилой многоэтажки в Петропавловске.