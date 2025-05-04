#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
516.16
584.86
6.25
Происшествия

Ночная гонка привела к массовому ДТП в Алматы – очевидцы

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 05:20 Фото: Zakon.kz
Ночью 4 мая на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло массовое ДТП. Столкновение транспортных средств случилось перед тоннелем, где Аль-Фараби переходит в Восточную объездную дорогу, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, два автомобиля – Hyundai Avante и Chevrolet Onix, за рулем которых были молодые парни, "байговали" между собой, двигаясь по Аль-Фараби в восточном направлении.

Подъезжая к Восточной объездной дороге водитель Hyundai при маневрировании врезался в попутно следовавший автомобиль Toyota Mark.

Фото: Zakon.kz

От удара Toyota отбросило в сторону, где автомобиль ударил выезжающий на Аль-Фараби Toyota LandCruiser.

Фото: Zakon.kz

Параллельно с этим Hyundai врезался в своего "собрата-гонщика".

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности в массовом ДТП никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Все его участники отделались легкими ушибами.

Фото: Zakon.kz

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Ранее автомобиль вспыхнул во дворе жилой многоэтажки в Петропавловске.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев
Происшествия
22:11, 03 мая 2025
Спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев
Автомобиль вспыхнул во дворе жилой многоэтажки в Петропавловске
Происшествия
19:18, 03 мая 2025
Автомобиль вспыхнул во дворе жилой многоэтажки в Петропавловске
В Костанае потушили крупный пожар возле заброшенного комбината
Происшествия
14:41, 03 мая 2025
В Костанае потушили крупный пожар возле заброшенного комбината
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: