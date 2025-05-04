Ночная гонка привела к массовому ДТП в Алматы – очевидцы

Ночью 4 мая на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло массовое ДТП. Столкновение транспортных средств случилось перед тоннелем, где Аль-Фараби переходит в Восточную объездную дорогу, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, два автомобиля – Hyundai Avante и Chevrolet Onix, за рулем которых были молодые парни, "байговали" между собой, двигаясь по Аль-Фараби в восточном направлении.

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Подъезжая к Восточной объездной дороге водитель Hyundai при маневрировании врезался в попутно следовавший автомобиль Toyota Mark.

Фото: Zakon.kz

От удара Toyota отбросило в сторону, где автомобиль ударил выезжающий на Аль-Фараби Toyota LandCruiser.

Фото: Zakon.kz

Параллельно с этим Hyundai врезался в своего "собрата-гонщика".

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности в массовом ДТП никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Все его участники отделались легкими ушибами.

Фото: Zakon.kz

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

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