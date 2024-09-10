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Мальчик вышел со школы, заблудился и не смог найти свой дом в Астане

военнослужащие помогли ребенку в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 18:49 Фото: пресс-служба РгК "Орталық" НГ МВД РК
9 сентября на улицах Астаны в 20:30 к военнослужащим подошел 10-летний мальчик и сообщил о том, что не может найти свой дом. В этот день общественный порядок обеспечивали в районе ефрейтор Динмухаммед Сайлау, рядовые Азамат Кизатулы и Динмухаммед Абдигамит, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, выйдя из школы мальчик ушел в неизвестном направлении и заблудился.

"Гвардейцы сразу же приступили к поиску родителей пропавшего ребенка. В результате слаженных и оперативных действий бойцам удалось найти маму школьника в течение 15 минут. Обняв сына, радостная мама поблагодарила солдат Нацгвардии за бдительность и обеспечение безопасности". Пресс-служба РгК "Орталық" НГ МВД РК

Ранее в Экибастузе спасатели помогли ребенку, который застрял головой между перилами.

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