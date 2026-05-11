Полицейский помог потерявшемуся ребенку вернуться домой

В Махамбетском районе Атырауской области участковый инспектор Алмас Камидоллин во время патрулирования заметил на улице 7-летнего ребенка. Полицейский подошел к мальчику и выяснил, что тот самостоятельно вышел из дома и не смог найти дорогу обратно, сообщает Zakon.kz.

Мать мальчика в это время находилась дома с младшим ребенком и не сразу обнаружила исчезновение старшего сына.

"Сотрудники полиции оперативно установили адрес проживания и быстро вернули ребенка домой. Уже через 15 минут мальчик был передан матери", – сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

В полиции напомнили родителям о необходимости внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

