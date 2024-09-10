Родители убитого парня из Актобе просят установить всех виновных

Родители 22-летнего парня из Актобе пытаются разобраться в причине его смерти. Шынгыс Алтаев летом уехал к родственнику в крестьянское хозяйство на подработку, но живым уже не вернулся. По словам матери, умирал он в старом вагончике в жутких муках, сообщает Zakon.kz.

Родственники погибшего рассказали КТК, парня жестоко избили, а затем окровавленного оставили умирать.

"Нам рассказали, что его избивал не один человек, а несколько. Из-за сильных ударов по голове у него пошла пена изо рта. И в таком состоянии рабочие выбросили его в старый вагончик. Он там всю ночь без сознания пролежал. Утром, оказывается, повезли в ближайший медпункт. Но там врача не было. И они поехали аж в райцентр Шубар. Хотя можно было отвезти в поселок Кенкияк, до которого всего 10 минут езды". Динара Сакауова

Она уточнила, что в больницу парня привезли уже мертвым. Теперь они пытаются восстановить картину того страшного дня. Но дается это крайне сложно.

"Смерть сына стала загадкой. Всех подозреваемых сделали свидетелями. Дело расследуют по очень мягкой статье. Добавили еще статью "Самооборона". А почему за укрывательство никого не накажут? Почему, когда сын всю ночь лежал без сознания, никто ему не помог? Изначально еще и разные версии высказывали: то из-за сердца умер, потом якобы его паук укусил. Экспертиза уже определила, что это было убийство". Динара Сакауова

В полиции сообщили, что по делу проходит лишь один подозреваемый. Ему грозит до 12 лет.

"По факту смерти человека в Темирском районе Темирским районным отделом полиции проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК. Это "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека". Подозреваемое лицо установлено и водворено в следственный изолятор". Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

Родители надеются, что полиция проведет более тщательное расследование и разберется во всех деталях дикой истории. Шынгысу было всего 22. Он собирался жениться и уже познакомил родных с невестой. Но вместо свадьбы были поминки.

Ранее сообщалось, что в социальной сети распространилось видео с кадрами массового насилия в столичной школе-гимназии. Девятиклассников обвинили в регулярных издевательствах над школьниками