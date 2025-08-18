#АЭС в Казахстане
Происшествия

Многодетную мать нашли повешенной в собственной квартире в Актобе

многодетная мать найдена мертвой в собственной квартире, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 23:53 Фото: Zakon.kz
В Актобе выясняют причины смерти 32-летней многодетной женщины. По предварительным данным, она покончила с собой в собственной квартире, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, трагедия произошла около 09:00. Мужчина нашел супругу повешенной и сразу вызвал скорую. До приезда медиков он сам пытался привести жену в сознание, однако женщина уже была мертва. Приехавшие врачи лишь констатировали ее смерть. Известно, что у пары четверо маленьких детей.

Что заставило многодетную мать совершить суицид, теперь выясняет полиция. Проводится досудебное расследование.

"По приезде бригады в спальной комнате на полу лежала женщина азиатской национальности, примерно 30-35 лет. Без признаков жизни. Со слов мужа, в 09:00, когда проснулся, жену обнаружил повешенной на вешалке. Самостоятельно снял с петли и сразу начал сердечно-легочную реанимацию с помощью диспетчера. Муж связывает с тем, что у женщины отмечался стресс". Замглавного врача станции скорой помощи г. Актобе Гульмараш Балмагамбетова

Ранее сообщалось, что в Астане дочь подозревают в убийстве матери.

Елена Беляева
Елена Беляева
