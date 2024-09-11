Тело девочки нашли в заброшенном детском саду в Астане

В здании заброшенного детсада в столице нашли тело подростка, 2010 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Информация о смерти несовершеннолетней сначала появилась в чатах в мессенджерах. Позднее ее подтвердили Zakon.kz в полиции Астаны.

"10 сентября текущего года поступило сообщение об обнаружении девушки без признаков жизни. В ходе осмотра трупа несовершеннолетней видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело. Иные данные досудебного расследования в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат", – сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.

В соцсетях появились сообщения о том, что погибшая – 2010 года рождения.

Здание заброшенного детского сада расположено в центре Астаны, по-старому, в мкр. "Целинный", и соседствует с гимназией № 5.

"Эти два объекта отделяет небольшой забор. Его дети, при желании, могут преодолеть с легкостью. Здесь раньше был детский сад, потом церковь. При них же началось строительство еще одного корпуса, но достроить его не успели. Здание забросили, здесь все "разворовали": разобрали и увезли полы, систему отопления, лестничные перила и другой металлолом. Стекла разбили уже дети. И, вообще, здание быстро пришло в негодность", – рассказала жительница микрорайона Акмарал Ибраева.

По ее словам, "заброшка" стала для них настоящей головной болью, потому что это место облюбовали лица без определенного места жительства, алкоголики и наркоманы. Сюда же с непоколебимым упорством тянется вся местная детвора.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Ибраева рассказала, что все лето можно было видеть, как дети и подростки бегали в это здание в поисках приключений.

Раиса Никифорова (имя изменено по просьбе жительницы. – Прим. ред.) говорит, что здание летом два раза горело. В обоих случаях удалось избежать человеческих жертв.

В столичном акимате на запрос Zakon.kz сообщили, что здание ранее было заброшенным, но сейчас его взяло на баланс Управление строительства.

"Данный объект 7 августа был передан на баланс Управления строительства для проведения работ по его реконструкции. На сегодня Управлением строительства начаты работы по сбору исходно-разрешительных данных для начала проектирования. Объект назначения будет таким же – детский сад", – сообщили в пресс-службе управления.

Так как объект был принят на баланс только в августе, вопрос с ограждениями еще не решен.