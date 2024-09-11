Карагандинские спасатели пришли на помощь летучей мыши

Ночью 12 сентября в микрорайоне Таугуль Караганды в многоэтажный жилой дом, в квартиру на 6-м этаже залетела летучая мышь, которая не могла самостоятельно найти выход, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, которые приехали в ответ на вызов обеспокоенной хозяйки жилища, они осторожно поймали и выпустили на волю незваного гостя.

Ранее появилась информация, что спасатели 11 сентября обнаружили и эвакуировали женщину, которая заблудилась на горе Рахат в Талгарском районе Алматинской области.

