Лже-ювелира осудили в Караганде

В Караганде осудили 31-летнего мужчину, который, представляясь ювелиром, совершал кражи золотых изделий у пожилых женщин, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, злоумышленник пришел в квартиру 69-летней пенсионерки, выдав себя за установщика камер видеонаблюдения.

В процессе "осмотра" кабеля он заявил, что занимается переплавкой золотых изделий. Тогда пожилая женщина решила показать ему имеющиеся украшения.

Когда пенсионерка отвлеклась, мужчина похитил шкатулку с золотыми изделиями и бесследно скрылся.

В шкатулке находились браслет, кольца и серьги общей стоимостью 415 тысяч тенге. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. Все вещественные доказательства были изъяты.

Во время досудебного расследования выяснилось, что задержанный причастен еще к одному аналогичному преступлению. На этот раз его жертвой стала 64-летняя пенсионерка, которой он также заявил, что занимается ювелирными работами. Злоумышленник похитил две золотые коронки, причинив потерпевшей ущерб в размере 50 тыс. тенге.

Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и обязал возместить материальный ущерб, нанесенный потерпевшим.

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