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Более 4,5 тысяч сельхозживотных забрали на штрафстоянки в Абайской области с начала года

Тысячи животных забрали на штрафстоянки в Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 19:52 Фото: pixabay
С начала 2024 года в Абайской области на штрафстоянки помещено более четырех с половиной тысяч сельскохозяйственных животных, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДП региона, животные, передвигающиеся без сопровождения, считаются безнадзорными и подлежат загону в места для временного содержания до выявления владельца.

"На территории области функционирует 110 штрафных стоянок. За восемь месяцев текущего года 4820 голов сельскохозяйственных животных, оставленных без присмотра владельцами, помещены в специально отведенные места для временного содержания. За нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных 2289 лиц привлечены к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Полицейские призвали владельцев сельскохозяйственных животных к ответственности за свое поголовье, а водителей транспортных средств – быть бдительными на автодороге.


Ранее сообщалось, что сразу восемь лошадей сбил поезд в Жетысуской области.

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