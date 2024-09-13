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Сутки искали 83-летнюю женщину в Шахтинске

Шахтинск, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 05:45 Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
С 10 по 11 сентября в Карагандинской области искали женщину 1941 года рождения, сообщает Zakon.lz.

Как передает пресс-служба ДЧС Карагандинской области, в поисковой операции принимали участие:

  • пять спасателей;
  • кинологический расчет;
  • беспилотный летательный аппарат;
  • четыре единицы техники ДЧС;
  • три человека личного состава с одной единицей техники ДП.

Таким образом женщина, которая 9 сентября вышла от подруги домой и пропала без вести, была найдена на квадроциклах всего в четырех км от места исчезновения.

А 12 сентября на озере Жарлыколь, в пяти километрах от одноименного поселка, спасатели нашли в камышах 76-летнего рыбака, который не мог самостоятельно выбраться из лодки.

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