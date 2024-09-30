Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Военнослужащий покончил с собой в Казахстане

суицид военного в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 10:44 Фото: pexels
Еще один суицид произошел в Казахстане – в Актау покончил с собой военнослужащий, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях. Отмечалось, что тело сержанта нашли у него дома 28 сентября 2024 года. 

В пресс-службе Актауского гарнизона информацию подтвердили.

"28 сентября текущего года в квартире по месту проживания обнаружено тело военнослужащего по контракту, 1985 г. р., одной из воинских частей Актауского гарнизона. Военнослужащий находится около года в декретном отпуске. По предварительной информации военнослужащий совершил суицид через повешение на почве семейно-бытового конфликта. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело", – сообщили в ведомстве.

Командование Сил воздушной обороны выражает соболезнование родным и близким военнослужащего.

13 сентября сообщалось, что в Алматы на территории Военного института покончил с собой военнослужащий-контрактник. 16 сентября военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. По предварительной информации, это была попытка суицида. 19 сентября в Абайской области покончил с собой военный офицер Аягозского гарнизона.

Читайте также

Драка фанатов футбольных клубов в Караганде, стрельба
Стрелять пришлось охраннику, чтобы разнять фанатов футбольных клубов в Караганде
Балкон дома обрушился в Астане
Балкон обрушился с пятого этажа многоэтажки в Астане
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
МВД: В трех регионах страны задержаны преступные группы вымогателей
Ирина Капитанова
Актау 2024 год Самоубийство Военнослужащие
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: