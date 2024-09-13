В Алматы бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом
Инцидент произошел, когда грузовик марки "Шакман" доставлял бетон на соседний участок для разгрузки.
Фото: Zakon.kz
Как стало известно, бетономешалка привезла около семи кубометров бетона, из которых два куба оставались в кузове, когда неожиданно автомобиль покатился вниз по склону.
Фото: Zakon.kz
Транспортное средство, стоявшее на ручном тормозе, внезапно потеряло устойчивость и начало движение по улице Кайнармет, несмотря на установленные под колеса камни для фиксации. На полном ходу автомобиль съехал со склона, свернул в сторону и, переворачиваясь, разрушил частный дом.
Фото: Zakon.kz
В результате столкновения строение было снесено практически полностью, включая фундамент. К счастью, в момент происшествия дом, который хозяева использовали как дачу, был пуст.
Владелица дома сообщила, что семья планировала приехать на участок в этот день, однако из-за изменившихся обстоятельств визит был отложен. Предполагается, что это и спасло их жизни.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и службы спасения города Алматы. Специалисты решают, как безопасно извлечь многотонную бетономешалку, в которой, помимо самого веса машины, остается еще и несколько тонн бетона.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось о другой серьезной аварии. Пассажирский автобус вылетел с моста и упал на микроавтобус при въезде в Каскелен.