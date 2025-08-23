В Алматы загорелся частный дом в микрорайоне Горный Гигант
Фото: ДЧС Алматы
В эти минуты в микрорайоне Горный Гигант Медеуского района Алматы горит частный дом, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС города, на месте развернут оперативный штаб.
"Организовано три участка тушения огня. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды", – пояснили в департаменте.
Все экстренные службы взаимодействия на месте. Ситуация находится под контролем.
Ранее максимальный класс пожарной опасности объявили в трех регионах Казахстана.
