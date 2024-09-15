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Заключенный сорвал погоны с сотрудника колонии в Актобе

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 13:00 Фото: polisia.kz
Осужденный за побег 20-летний житель Актобе сорвал погоны с сотрудника колонии и заработал новый срок, сообщает Zakon.kz.

Заключенному не понравилось поведение опера режимного отдела, поэтому он стал выражаться в его адрес нецензурной бранью, затем ударил в плечо, сорвал погоны и растоптал их вместе с видеорегистратором, пишет "Диапазон".

Молодого человека в апреле 2023 года приговорили к трем годам и трем месяцам за хулиганство и побег из изолятора временного содержания. После того, как приговор вступил в законную силу, его доставили отбывать срок в учреждение № 8 ДУИС.

После конфликта на осужденного возбудили уголовное дело по статье "угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения". В суде он уверял, что сотрудник учреждения его спровоцировал, когда несколько раз переспрашивал фамилию и грубо с ним разговаривал.

Суд признал актюбинца виновным в тяжком преступлении и с учетом неотбытого наказания за побег из ИВС окончательно приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Астаны пыталась попасть на свидание с заключенным по поддельному свидетельству о браке.

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