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Общество

Сотрудник колонии за 50 тысяч тенге "оберегал" заключенного

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 08:00 Фото: Zakon.kz
Дежурный помощник начальника павлодарского учреждения №45 брал деньги за покровительство осужденного, сообщает Zakon.kz.

Как пишет irbistv.kz, по версии следствия, 37-летний сотрудник колонии получал взятки от осужденного с августа по ноябрь 2025 года. Инициатором незаконных выплат, как установило следствие, выступил сам сотрудник.

Изначально он потребовал 50 тысяч тенге за то, чтобы не привлекать осужденного к ответственности за нарушение правил ношения форменной одежды. После этого сотрудник пообещал за отдельную ежемесячную плату оказывать общее покровительство и обеспечивать регулярные свидания с родственниками.

Кроме того, он согласился на предложение осужденного пронести в колонию мобильный телефон. За это получил еще 50 тысяч тенге.

Всего, по данным следствия, он получил 330 тысяч тенге.

В суде мужчина полностью признал вину. Он также подтвердил свою платежеспособность, в связи с чем суд назначил ему штраф с конфискацией имущества вместо лишения свободы. Подсудимый должен выплатить штраф в размере 35-кратной суммы взятки – 11 млн 550 тыс. тенге. Срок на выплату один месяц.

Кроме того, бывшему сотруднику колонии пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.

22 сентября 2026 года стало известно, что двух сотрудников КНБ осудили за обман иностранца на деньги. Оперуполномоченные управления Департамента погранслужбы КНБ пугали иностранца выдворением из Казахстана за нарушения и предлагали решить вопрос за "миллион тенге для начальника"

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Камила Салкымбаева
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