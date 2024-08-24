Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Астанчанка хотела попасть на свидание с заключенным по поддельному свидетельству о браке

брак, кольца, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 13:11 Фото: pixabay
Жительница Астаны приехала в колонию строгого режима и пыталась попасть на длительное свидание с заключенным, предъявив поддельное свидетельство о браке, сообщает Zakon.kz.

Подлинность документа вызвала сомнение у сотрудников учреждения, а работники ЗАГС поселка Аршалы Акмолинской области подтвердили, что документ фиктивный и такого свидетельства в базе не значится.

"В настоящее время полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград", – сообщили в ДУИС Астаны.

Женщине грозит штраф до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 160 часов или арест до 40 суток.

В конце февраля Министерство внутренних дел сообщило об обнаружении 15 сайтов по продаже поддельных дипломов. И это только за два первых месяца 2024 года. Zakon.kz изучил рынок фальшивых знаний.

Читайте также

мальчик, ребенку страшно
Четырехлетнего мальчика спасли из запертой квартиры в Кокшетау
Авария
Четыре человека погибли в ДТП в Западно-Казахстанской области
Человек и собака
Спасатели освободили собаку из капкана в Риддере
Андрей Дюсупов
Астана Акмолинская область 2024 год Документы Заключенные
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
гороскоп, знаки зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: