Астанчанка хотела попасть на свидание с заключенным по поддельному свидетельству о браке

Жительница Астаны приехала в колонию строгого режима и пыталась попасть на длительное свидание с заключенным, предъявив поддельное свидетельство о браке, сообщает Zakon.kz.

Подлинность документа вызвала сомнение у сотрудников учреждения, а работники ЗАГС поселка Аршалы Акмолинской области подтвердили, что документ фиктивный и такого свидетельства в базе не значится.

"В настоящее время полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград", – сообщили в ДУИС Астаны.

Женщине грозит штраф до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 160 часов или арест до 40 суток.

В конце февраля Министерство внутренних дел сообщило об обнаружении 15 сайтов по продаже поддельных дипломов. И это только за два первых месяца 2024 года. Zakon.kz изучил рынок фальшивых знаний.

