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Законодательство РК

Приставание и нетрезвые пассажиры: транспортные полицейские привлекли к ответственности 45 тыс. человек

Транспортные полицейские привлекли к ответственности 45 тыс. человек, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 09:49 Фото: Zakon.kz
За полгода сотрудники Департамента полиции на транспорте МВД РК привлекли к административной ответственности 45 567 правонарушителей, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РК.

  • За нарушение антиалкогольного законодательства – 3 555;
  • за приставание в общественных местах – 1 943;
  • за торговлю в неустановленных местах – 1 403;
  • за нарушение запрета курения – 1 362;
  • за нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное время суток – 813;
  • за мелкое хулиганство – 383;
  • за переход железнодорожных путей в неустановленных местах привлечено 24 594 правонарушителей.
"Второго июля текущего года сотрудниками линейного отдела полиции на станции Шымкент с пассажирского поезда сообщением "Астана-Шымкент" по акту был снят 40-летний житель Туркестанской области. Правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в отношении других пассажиров и на замечания не реагировал. По данному факту мужчина привлечен к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения с наложением штрафа в размере 5 МРП (18 460 тенге) и за мелкое хулиганство".

За бродяжничество и попрошайничество с объектов железнодорожного и воздушного транспорта доставлено и помещено в центры адаптации несовершеннолетних 136 подростков. В приемники-распределители помещено 238 лиц без определенного места жительства. Направлены в медицинские вытрезвители 755, в специальные приемники помещены 152 человека.

В мае Министерство транспорта подготовило проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта".

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