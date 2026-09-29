Двух жителей Астаны арестовали после опоздания на рейс

Попытка успеть на улетающий самолет закончилась для двух жителей Астаны пятью сутками ареста, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции на транспорте 29 сентября 2026 года рассказали, что мужчины опоздали на рейс и из-за этого начали выражать недовольство, свои возмущения высказывали громко и использовали нецензурную брань. В итоге представители авиакомпании составили акт и передали информацию сотрудникам транспортной полиции.

"В ходе проверки установлено, что опоздавшие на посадку пассажиры 28 и 32 лет находились в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушителей сняли с рейса и доставили в отдел полиции", – уточнили правоохранители.

Кроме того, решением суда оба арестованы на пять суток за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.

В Казахстане обновили правила присвоения наименований аэропортам, вокзалам и другим объектам госсобственности. Теперь присвоение собственных имен выдающихся государственных и общественных деятелей, деятелей науки и культуры, а также других лиц, имеющих заслуги перед Республикой Казахстан и мировым сообществом, допускается не ранее чем через пять лет со дня их смерти. Исключение составляют случаи присвоения имен лицам, проявившим героизм и отвагу и внесшим особо значимый вклад в укрепление Независимости государства.