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Гибель двух школьниц в Алматы: в Управлении образования сделали заявление

Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 20:20 Фото: Zakon.kz
В Алмалинском районе Алматы девочки-подростки разбились насмерть, выпав с высотки. В Управлении образования заявили, что создана комиссия по изучению обстоятельств дела, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Позже Управление образования сообщило о создании специальной комиссии.

"Управление образования города Алматы сообщает, что создана комиссия по изучению всех обстоятельств дела с привлечением сотрудников соответствующих государственных органов", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что две девочки выпали из окна многоэтажки в Алматы. Очевидцы, обнаружив тела школьниц на асфальте вблизи ЖК, сообщили в экстренные службы. Медики скорой помощи и сотрудники полиции прибыли на место трагедии, но спасти детей не удалось.

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