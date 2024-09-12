В колонии Шымкента скончался заключенный

При загадочных обстоятельствах умер 37-летний заключенный в колонии Шымкента. В тюрьме мужчина оказался лишь месяц назад. Родственники осужденного убеждены, что сотрудники учреждения избили его до смерти, сообщает Zakon.kz.

В свою очередь правоохранители заявляют, что заключенный скончался из-за продолжительной болезни.

По словам начальника режимного объекта, осужденный за вымогательство на 3,5 года за месяц пять раз обращался за медпомощью.

3 сентября его госпитализировали. Позднее мужчина скончался.

Сейчас, как говорится в публикации издания Almaty.tv, проводится служебная проверка в отношении медработников и сотрудников исправительного учреждения. По какой статье заведут уголовное дело, станет известно после проведения судмедэкспертизы.

"В настоящее время ведется следствие. Возбуждено уголовное дело, также проводится соответствующими органами проверка. Конечно, родные покойного нам не верят. Возможно, они считают, что его избили. Результаты проверки будут доведены до родственников". Глава учреждения № 54 ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области Серикбай Дуйсенов

Ранее стало известно, что жительница Астаны приехала в колонию строгого режима и пыталась попасть на длительное свидание с заключенным, предъявив поддельное свидетельство о браке.