Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В колонии Шымкента скончался заключенный

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 10:05 Фото: pexels
При загадочных обстоятельствах умер 37-летний заключенный в колонии Шымкента. В тюрьме мужчина оказался лишь месяц назад. Родственники осужденного убеждены, что сотрудники учреждения избили его до смерти, сообщает Zakon.kz.

В свою очередь правоохранители заявляют, что заключенный скончался из-за продолжительной болезни.

По словам начальника режимного объекта, осужденный за вымогательство на 3,5 года за месяц пять раз обращался за медпомощью.

3 сентября его госпитализировали. Позднее мужчина скончался.

Сейчас, как говорится в публикации издания Almaty.tv, проводится служебная проверка в отношении медработников и сотрудников исправительного учреждения. По какой статье заведут уголовное дело, станет известно после проведения судмедэкспертизы.

"В настоящее время ведется следствие. Возбуждено уголовное дело, также проводится соответствующими органами проверка. Конечно, родные покойного нам не верят. Возможно, они считают, что его избили. Результаты проверки будут доведены до родственников".Глава учреждения № 54 ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области Серикбай Дуйсенов

Ранее стало известно, что жительница Астаны приехала в колонию строгого режима и пыталась попасть на длительное свидание с заключенным, предъявив поддельное свидетельство о браке.

Читайте также

неблагоприятные погодные условия
В Астане, Шымкенте и 16 областях объявили штормовое предупреждение
С Байконура стартовал космический корабль &quot;Союз МС-26&quot;
С Байконура стартовал космический корабль "Союз МС-26"
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Пострадавшим от кибермошенников казахстанцам возместили ущерб почти в 1 млрд тенге
Анастасия Московчук
Шымкент 2024 год Заключенные Смертность Заключенные
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Пробки на трассе Талгар-Алматы
10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: