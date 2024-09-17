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Семь человек сгорели в результате ДТП в Жамбылской области

Восемь человек погибли в ДТП в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 13:08 Фото: Telegram/kriminalkz
На трассе в Жамбылской области произошло ДТП, унесшее жизни семи человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ДП региона, авария произошла 16 сентября 2024 года в 18:30 на 526-м км трассы "Западная Европа – Западный Китай".

"Водитель транспортного средства марки Cadillac Escalade, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со следовавшей во встречном направлении грузовой автомашиной марки DAF. После чего Cadillac откинуло на свою полосу, где он столкнулся с автомашиной марки "Газель". После столкновения оба автомобиля мгновенно загорелись", – рассказали в полиции.

В результате на месте погибли 37-летний водитель "Газели", 30-летний водитель Cadillac и пятеро его пассажиров, в том числе двухлетний ребенок.

По данному факту начато досудебное расследование.

14 сентября 2024 года в Улытауской области произошло смертельное ДТП с участием свадебного кортежа.

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