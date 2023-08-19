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Выехал на встречную полосу: авария унесла жизни четырех человек в Туркестанской области

Выехал на встречную полосу: авария унесла жизни четырех человек в Туркестанской области Фото: Zakon.kz
ДТП, унесшее жизни четырех человек, произошло на трассе Шаян-Екпинди, сообщает Zakon.kz.

18 августа около 23:30 в Байдибекский РОП поступило сообщение об аварии. В ходе осмотра места ДТП, установлено, что на трассе областного значения Шаян-Екпинди автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes Benz 200.

В результате аварии Mercedes загорелся, а находившиеся внутри трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель Nissan водворен в ИВС.

Страшная аварий произошла и на автодороге Балхаш – Приозерск, там столкнулись Toyota и Honda, в результате погибли девять человек, один человек доставлен в больницу.

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