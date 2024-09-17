Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на трассе в Костанайской области

17 сентября около 17:00 на 184-м километре автодороги Костанай – Аулиеколь – Сурган столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Audi, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Костанайские новости", оба авто двигались в сторону Астаны.

Предварительно, водитель Audi не справился с управлением и стал поперек дороги. Двигавшийся следом водитель Cobalt не смог уйти от столкновения – машина от удара опрокинулась в кювет и загорелась.

Сообщается, что пассажир Chevrolet от полученных травм скончалась на месте. Двое водителей и два пассажира обеих машин доставлены в медицинский пункт с различными травмами.

На месте работает следственно-оперативная группа. Все детали и обстоятельства ДТП выясняются.

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