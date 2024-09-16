Невеста попала в ДТП в день свадьбы в Улытауской области, погиб мобилограф

В Улытауской области произошло резонансное ДТП, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Патриот", инцидент произошел 14 сентября в 18:30 возле автозаправочной станции на трассе Жезказган – Сатпаев с участием трех машин:

KIA Sportage;

Toyota Land Cruiser 200;

Skoda Yeti.

Одна из машин выехала с АЗС на главную дорогу, не пропустив машину свадебного кортежа. В результате этого ДТП невесте и еще четырем пассажирам потребовалась медицинская помощь, а 19-летний мобилограф погиб на месте происшествия.

В Департаменте полиции Улытауской области возбудили уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия".

16 сентября мобилограф из Астаны, которого от падения со сцены предостерег Димаш Кудайберген, обратился к коллегам.