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Невеста попала в ДТП в день свадьбы в Улытауской области, погиб мобилограф

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 03:13 Фото: Zakon.kz
В Улытауской области произошло резонансное ДТП, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Патриот", инцидент произошел 14 сентября в 18:30 возле автозаправочной станции на трассе Жезказган – Сатпаев с участием трех машин:

  • KIA Sportage;
  • Toyota Land Cruiser 200;
  • Skoda Yeti.

Одна из машин выехала с АЗС на главную дорогу, не пропустив машину свадебного кортежа. В результате этого ДТП невесте и еще четырем пассажирам потребовалась медицинская помощь, а 19-летний мобилограф погиб на месте происшествия.

В Департаменте полиции Улытауской области возбудили уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия".

16 сентября мобилограф из Астаны, которого от падения со сцены предостерег Димаш Кудайберген, обратился к коллегам.

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