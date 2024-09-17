Крупное ДТП с участием нескольких авто спровоцировало затор возле мечети Алматы

В Алматы на проспекте Аль-Фараби в восточном направлении, напротив мечети Мубарак, 17 сентября произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе двух спорткаров, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, автомобиль Mercedes-AMG GT двигался на высокой скорости и попытался проехать между автомобилями Kia Sportage и Zikr 001, которые двигались в левом и правом рядах соответственно.

Фото: Zakon.kz

Водитель спорткара не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего Mercedes-AMG врезался в заднюю часть автомобиля Zikr.

Фото: Zakon.kz

От удара Zikr 001 улетел на обочину, перескочив бордюр. Kia Sportage, в свою очередь, столкнулся с разделительным бордюром.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадала девушка-водитель Zikr, однако госпитализация не потребовалась. Прибывшая на место бригада скорой помощи осмотрела всех участников ДТП.

Фото: Zakon.kz

Авария вызвала значительный затор в восточном направлении, протяженностью около километра, несмотря на позднее время. Также затруднено движение в западном направлении, так как водители притормаживают, чтобы осмотреть место происшествия.

Фото: Zakon.kz

По словам одного из участников аварии, водителя Kia, в ДТП также был вовлечен автомобиль Infiniti, который получил незначительные повреждения и уехал с места происшествия.





Ранее сообщалось о другом ДТП. Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на трассе в Костанайской области.