Крупное ДТП с участием нескольких авто спровоцировало затор возле мечети Алматы
По предварительной информации, автомобиль Mercedes-AMG GT двигался на высокой скорости и попытался проехать между автомобилями Kia Sportage и Zikr 001, которые двигались в левом и правом рядах соответственно.
Фото: Zakon.kz
Водитель спорткара не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего Mercedes-AMG врезался в заднюю часть автомобиля Zikr.
Фото: Zakon.kz
От удара Zikr 001 улетел на обочину, перескочив бордюр. Kia Sportage, в свою очередь, столкнулся с разделительным бордюром.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадала девушка-водитель Zikr, однако госпитализация не потребовалась. Прибывшая на место бригада скорой помощи осмотрела всех участников ДТП.
Фото: Zakon.kz
Авария вызвала значительный затор в восточном направлении, протяженностью около километра, несмотря на позднее время. Также затруднено движение в западном направлении, так как водители притормаживают, чтобы осмотреть место происшествия.
Фото: Zakon.kz
По словам одного из участников аварии, водителя Kia, в ДТП также был вовлечен автомобиль Infiniti, который получил незначительные повреждения и уехал с места происшествия.
Ранее сообщалось о другом ДТП. Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на трассе в Костанайской области.