Жесткое массовое ДТП случилось в Алматы по дороге на Медеу
Автомобиль Chevrolet Niva спускался по улице Керей-Жанибек Хандар в северном направлении. На затяжном повороте водитель не справился с управлением, возможно, из-за погодных условий, поскольку на проезжей части снежная каша. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил жесткое лобовое столкновение с Hyundai Sonata.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
От удара у Chevrolet Niva вырвало переднее колесо и он продолжил дальше катиться вниз по улице. В это время Hyundai Sonata по инерции откинуло на следующую машину Киа к5. После этого оба автомобиля выехали на полосу встречного движения.
В результате ДТП пострадал водитель Сhevrolet niva и его пассажир.
"По словам очевидцев, от водителя Сhevrolet niva исходил стойкий запах алкоголя, и по внешним признакам он был в состоянии опьянения. Ему вызвали скорую. Его и пассажира госпитализировали в 12-ю больницу", – сообщает корреспондент Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.
Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области 26 февраля 2025 года. Кадрами последствий жуткого ДТП на 56 км автодороги "Алматы – Астана" поделились в пресс-службе регионального департамента полиции.