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Происшествия

Жесткое массовое ДТП случилось в Алматы по дороге на Медеу

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 22:36 Фото: Zakon.kz
Очередное массовое ДТП случилось 26 февраля 2025 года в Алматы по дороге на Медеу. Пострадали два человека и три автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Chevrolet Niva спускался по улице Керей-Жанибек Хандар в северном направлении. На затяжном повороте водитель не справился с управлением, возможно, из-за погодных условий, поскольку на проезжей части снежная каша. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил жесткое лобовое столкновение с Hyundai Sonata.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

От удара у Chevrolet Niva вырвало переднее колесо и он продолжил дальше катиться вниз по улице. В это время Hyundai Sonata по инерции откинуло на следующую машину Киа к5. После этого оба автомобиля выехали на полосу встречного движения.

В результате ДТП пострадал водитель Сhevrolet niva и его пассажир.

"По словам очевидцев, от водителя Сhevrolet niva исходил стойкий запах алкоголя, и по внешним признакам он был в состоянии опьянения. Ему вызвали скорую. Его и пассажира госпитализировали в 12-ю больницу", – сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области 26 февраля 2025 года. Кадрами последствий жуткого ДТП на 56 км автодороги "Алматы – Астана" поделились в пресс-службе регионального департамента полиции.

Андрей Дюсупов
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