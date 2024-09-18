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В Алматы минивэн на полном ходу врезался в мусоровоз: водителя зажало

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 16:09 Фото: Zakon.kz
В Алматы на пересечении улиц Папанина и Руставели произошло ДТП с участием мусоровоза, сообщает Zakon.kz.

Как удалось узнать, водитель мусоровоза двигался в южном направлении и остановился на перекрестке на светофоре. А через несколько секунд почувствовал сильный удар в авто сзади.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 16:09

Фото: Zakon.kz

Оказалось, что в него на полном ходу врезался Mitsubishi Delica, его водителя зажало в искореженной от сильного удара кабине.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 16:09

Фото: Zakon.kz

Водитель мусоровоза вызвал на место скорую и спасателей.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 16:09

Фото: Zakon.kz

Прибывшие медики сумели сами извлечь пострадавшего водителя Delica и увезли его в больницу.

В ночь на 18 сентября в Алматы водитель Mercedes-Benz на мокрой дороге не справился с управлением и попал в серьезную аварию.

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