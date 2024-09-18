В Алматы минивэн на полном ходу врезался в мусоровоз: водителя зажало
Фото: Zakon.kz
В Алматы на пересечении улиц Папанина и Руставели произошло ДТП с участием мусоровоза, сообщает Zakon.kz.
Как удалось узнать, водитель мусоровоза двигался в южном направлении и остановился на перекрестке на светофоре. А через несколько секунд почувствовал сильный удар в авто сзади.
Фото: Zakon.kz
Оказалось, что в него на полном ходу врезался Mitsubishi Delica, его водителя зажало в искореженной от сильного удара кабине.
Фото: Zakon.kz
Водитель мусоровоза вызвал на место скорую и спасателей.
Фото: Zakon.kz
Прибывшие медики сумели сами извлечь пострадавшего водителя Delica и увезли его в больницу.
В ночь на 18 сентября в Алматы водитель Mercedes-Benz на мокрой дороге не справился с управлением и попал в серьезную аварию.
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