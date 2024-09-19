ЧП на шахте в Абайской области: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело 19 сентября возбуждено по факту обрушения горной массы в Орловской шахте в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в областном Департаменте полиции.

"По факту нарушения правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека начато досудебное расследование. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование находится на контроле Департамента полиции региона.

Ранее сообщалось, что в Абайской области 19 сентября горная масса обрушилась в Орловской шахте, один рабочий скончался, еще один пострадал.