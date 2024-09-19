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ЧП на шахте в Абайской области: возбуждено уголовное дело

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 00:01 Фото: zakon.kz
Уголовное дело 19 сентября возбуждено по факту обрушения горной массы в Орловской шахте в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в областном Департаменте полиции. 

"По факту нарушения правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека начато досудебное расследование. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование находится на контроле Департамента полиции региона.

Ранее сообщалось, что в Абайской области 19 сентября горная масса обрушилась в Орловской шахте, один рабочий скончался, еще один пострадал. 

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