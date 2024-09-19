ЧП на шахте в Абайской области: возбуждено уголовное дело
Фото: zakon.kz
Уголовное дело 19 сентября возбуждено по факту обрушения горной массы в Орловской шахте в Абайской области, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в областном Департаменте полиции.
"По факту нарушения правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека начато досудебное расследование. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование находится на контроле Департамента полиции региона.
Ранее сообщалось, что в Абайской области 19 сентября горная масса обрушилась в Орловской шахте, один рабочий скончался, еще один пострадал.
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