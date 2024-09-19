Крупная авария с участием семи машин произошла в туннеле в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы 19 сентября на улице Саина, в туннеле на пересечении с улицей Жубанова, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Об этом Zakon.kz сообщили в городском Департаменте полиции.

По информации ведомства, авария произошла в 19:55. В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля Toyota Camry, который был доставлен в одну из городских больниц.

Сотрудники полиции Ауэзовского района начали расследование обстоятельств ДТП. Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупное ДТП с участием нескольких авто спровоцировало затор возле мечети Алматы.

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