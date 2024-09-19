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Крупная авария с участием семи машин произошла в туннеле в Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 00:22 Фото: Zakon.kz
В Алматы 19 сентября на улице Саина, в туннеле на пересечении с улицей Жубанова, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Об этом Zakon.kz сообщили в городском Департаменте полиции.

По информации ведомства, авария произошла в 19:55. В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля Toyota Camry, который был доставлен в одну из городских больниц.


Сотрудники полиции Ауэзовского района начали расследование обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупное ДТП с участием нескольких авто спровоцировало затор возле мечети Алматы. 

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