Мощное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы

В Алматы в ночь на 11 января на проспекте Рыскулова, недалеко от пересечения с улицей Момышулы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Водитель Chevrolet Cruze, двигаясь в западном направлении, попытался развернуться перед двумя автомобилями, двигавшимися навстречу в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

Водитель Mitsubishi Galant пытался избежать столкновения, но Chevrolet Cruze продолжил движение, что привело к аварии.

Фото: Zakon.kz

В результате столкновения Mitsubishi ударил Chevrolet, после чего вылетел с дороги, перескочив бордюр и несколько рвов, и врезался в дерево.

Фото: Zakon.kz

Автомобиль BMW получил повреждения в момент неконтролируемого вращения Mitsubishi по проезжей части.

Фото: Zakon.kz

Единственным пострадавшим в ДТП оказался водитель Mitsubishi Galant, которого госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Позже он вернулся на место происшествия, так как серьезных травм не получил. Другие участники ДТП не пострадали.

Фото: Zakon.kz

Полиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия.





Ранее сообщалось о другом ДТП. Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Жетысуской области.