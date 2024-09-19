Костанайца привлекли к уголовному разбирательству за продажу вейпов

17 сентября прокуратура Костанайской области учредила ускоренное досудебное расследование по уголовному делу о незаконном ввозе, продаже и распространении вейпов, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Департамента экономических расследований области установили жителя Костаная, который приобретал на территории России вейпы и незаконно провозил их в Казахстан. Там он продавал их через Telegram канал.

По месту жительства обвиняемого обнаружили и изъяли вейповую продукцию в количестве 7 498 штук.

Теперь обвиняемому грозит наказание до двух лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Уголовное дело направлено в суд №2 города Костанай.

Сегодня в рамках борьбы с распространением электронных устройств около 400 тыс. единиц вейпов уничтожили в Казахстане.

